Hamaney, Hamas’ı ellerinden öper

İran’ın dini lideri lideri Ayetullah Hamaney, “Siyonist rejime karşı bu saldırıyı kim planladıysa ellerinden öpüyoruz” dedi.

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Gazze Şeridi’ni elinde tutan Hamas 7 Ekim sabahı İsrail’e karşı füze ve havan saldırısı başlatmış, eş zamanlı olarak İsrail topraklarına sızan İzzeddin Kassam militanları, yüzlerce İsrailliyi öldürmüş, 2 binden fazlasını yaralamış, onlarcasını da kaçırmıştı. Kayıp sayısı 750.

Saldırının ardından gözler Hamas’ın en güçlü destekçisi ve İsrail’in can düşmanı İran’a çevrilmişti. Tahran yönetimi saldırıyla bir ilgisi bulunmadığını belirtmişti.

BBC’nin aktardığına göre İran’ın en güçlü siyasi otoritesi dini lider Ayetullah Hamaney de İsrail’in, başına gelenleri hak ettiğini söyleyip saldırıyı düzenleyenleri kutlamakla yetindi: “Siyonist rejime karşı bu saldırıyı kim planladıysa ellerinden öpüyoruz.”