‘Mücahit ittifakı’nın temeli atıldı: HÜDA-PAR’dan Gelecek ve Saadet’e ziyaret

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’yla ayrı ayrı görüştü.

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Yapıcıoğlu, ilk olarak Saadet Partisi’nin genel merkezinde Karamollaoğlu’yla bir araya geldi. Saadet Partisi grubu olarak Filistin’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir önerilerinin olacağını belirten Karamollaoğlu, HÜDA-PAR’ın da önerilerine destek vereceğini dile getirdi.

Ortak miting

İki genel başkan normalde, Filistin’le ilgili ayrı ayrı miting düzenleyeceklerini ama görüşmede mitingleri birleştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Yapıcıoğlu, pazar günü Yenikapı’da ortak miting düzenleyeceklerini belirtti.

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Daha sonra Yapıcıoğlu, Meclis’te Davutoğlu’nu ziyaret etti. İkili, Filistin meselesini konuştu.

Ziyarette açıklama yapan Yapıcıoğlu, bu konuda birlikte ne yapabileceklerini istişare etmek istediklerini belirtti.

Fotoğraf: AA

Gelecek Partisi’nin mitinge katılıp katılmayacağıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.