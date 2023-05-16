HÜDA-PAR dörtte dört yaptı

AKP listelerinden seçime giren dört HÜDA-PAR adayı da milletvekilliğini garantiledi.

Fotoğraf: HÜDA-PAR/Diken

HÜDA-PAR’dan dört isim AKP listelerinden aday olmuştu.

Bu isimler şöyle:

*HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: AKP İstanbul 3’üncü bölge 4’üncü sıra adayı.

*HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir: AKP Gaziantep 6’ncı sıra adayı.

*HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı: AKP Batman 2’nci sıra adayı.

*HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç: AKP Mersin 4’üncü sıra adayı.

AA’nın 15 Mayıs saat 09:00 verilerine göre, dört isimden üçü milletvekilliğini garantiledi.

AA’ya göre AKP şu an İstanbul 3’üncü bölgeden 14, Gaziantep’ten sekiz, Batman’dan iki, Mersin’den dört milletvekili kazandı.

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Buna göre AKP listelerinden giren dört HÜDA-PAR’lı da Meclis yolcusu.

HÜDA-PAR, 2018 milletvekili seçimlerinde 155 bin 539 oy almıştı. Bu, yüzde 0,31 oy oranına denk geliyor.

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