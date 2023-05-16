HÜDA-PAR dörtte dört yaptı

AKP listelerinden seçime giren dört HÜDA-PAR adayı da milletvekilliğini garantiledi.
HÜDA-PAR’dan dört isim AKP listelerinden aday olmuştu.
Bu isimler şöyle:
*HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: AKP İstanbul 3’üncü bölge 4’üncü sıra adayı.
*HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir: AKP Gaziantep 6’ncı sıra adayı.
*HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı: AKP Batman 2’nci sıra adayı.
*HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç: AKP Mersin 4’üncü sıra adayı.
AA’nın 15 Mayıs saat 09:00 verilerine göre, dört isimden üçü milletvekilliğini garantiledi.
AA’ya göre AKP şu an İstanbul 3’üncü bölgeden 14, Gaziantep’ten sekiz, Batman’dan iki, Mersin’den dört milletvekili kazandı.
Buna göre AKP listelerinden giren dört HÜDA-PAR’lı da Meclis yolcusu.
HÜDA-PAR, 2018 milletvekili seçimlerinde 155 bin 539 oy almıştı. Bu, yüzde 0,31 oy oranına denk geliyor.
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