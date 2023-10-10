Almanya’da ‘darbe’ çetesine bir baskın daha: Nazi de var, monarşi isteyen de

Almanya’da darbe planı yaptığı düşünülen ‘İmparatorluk Vatandaşları’na (Reichsbürger) yeni baskınlar yapıldı.

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Nazi de var, imparatorluk isteyen de, asker işgaline inanan da

Kendilerini ‘Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)’ olarak görenlerin sayısı, iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya’yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, Alman İmparatorluğu fikrine bağlı. Bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya’nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Darbe planlamakla suçlanan bu gruba yeni bir operasyon yapıldı. AA’nın Alman Haber Ajansı’na (DPA ) dayandırdığı habere göre Münih başsavcılığı, Wolfratshausen’de tutuklanan bir şüphelinin, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın kaçırılması amacıyla Hırvatistan’dan ateşli silah almayı planladığını itiraf ettiğini duyurdu.

Çok sayıda eyaletteki baskınlarda, şüphelilerin kaldıkları ev ve dairelerde aramalar yapıldığı, zanlıların gözaltına alındığı ifade edildi.

Aralık 2022’de operasyonla yakalanan ve halen tutuklu bulunan ‘İmparatorluk Vatandaşları’ üyelerinin, terör örgütü mensubu olmak suçlamasıyla yargılanacağı açıklanmıştı.