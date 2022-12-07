Almanya’da hükümeti devirmeyi planlayan gruba operasyon

Almanya genelinde düzenlenen baskınlarda, hükümeti devirmeyi planladıkları şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı.
BBC’nin aktardığına göre, aşırı sağcı ve eski ordu mensuplarından oluşan bir grubun parlamento binası ‘Reichstag’a saldırmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planlamakla suçlandığı bildirildi.
Prens olarak anılan 71 yaşındaki Heinrich XIII adlı bir Alman’ın, planlarının merkezinde yer aldığı iddia ediliyor.
Tutuklananlar arasında, şiddetli saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin takibinde olan aşırılık yanlısı ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de yer aldığı söyleniyor. Bu kişiler, modern Alman devletini de tanımayı reddediyor.
Adalet Bakanı Marco Buschmann, büyük bir terörle mücadele operasyonunun düzenlendiğini ve ‘anayasal kurumlara silahlı saldırı planlandığından’ şüphelenildiğini dile getirdi.
Federal savcı, söz konusu grubun Kasım 2021’den beri bir darbe planladığını söyledi.
Alman kamu yayın kuruluşu ZDF, parlamentonun alt meclisi Bundestag’ın eski bir aşırı sağcı üyesinin de darbenin bir parçası olduğunu ve ‘Prens Heinrich’in liderliğinde grubun adalet bakanı olarak atanacağını iddia etti.