Şimşek’e göre enflasyonda eşik yakın

Hazine ve Maliye Bakaı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz” dedi.

Mehmet Şimşek. (AA)

TRT’nin aktardığına göre A Haber’e konuşan Şimşek şunları kaydetti:

Yatırımcılarla yoğun temas

*(Londra’da uluslararası yatırımcılarla görüşme) Üç gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Hem yatırım fonları, hem yatırım bankaları, özel fonlar, altyapı fonları aynı zamanda doğrudan yatırım yapan şirketler aşağı yukarı bütün yatırımcı yelpazesiyle bir araya gelme fırsatımız oldu. İlgi çok yoğundu. 85’in üzerinde kurum temsilci gönderdi. 100’ün çok üzerinde yatırımcıyla yoğun temaslarımız oldu. Çünkü Türkiye’nin potansiyeli büyük.

‘Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme’

*Türkiye kişi başına düşen milli geliri 10 bin doların üzerinde olan 7 ülkeden biri. Algıda ciddi bir iyileşme var. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.

‘Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz‘

*Fiyat istikrarı, yani enflasyonun tek haneye düşmesi, maliye ekonomisi, kur korumalıdan çıkış gibi entegre birbirini destekleyen bir bütüncül yaklaşım var. Henüz erken aşamadayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz. Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz.

‘Zaman alacak’

*Burada kararlılık, kurala bağlılık önemli. En önemlisi uygulama. İlk üç ayda hem miktarsal sıkılaşmaya hem seçici kredi sıkılaşmasına gittik. Bunu destekleyecek gelir politikalarını oluşturduk. ‘Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, yatırımcıları ikna edecek para politikası duruşuna geçeceğiz’ dedik ve onu uyguladık. İzlenebilir, öngörülebilir, yani ne zaman nasıl yapacağız bu hususlarda hep uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven artırdı. Ama tabiki biraz zaman alacak bu süreç.

‘Rüzgar karşı taraftan esiyor‘

*Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor. Avrupa bölgesinde büyüme yüzde 1’in altında. Dış talep ciddi anlamda zayıf. Küresel talepler de sıkışık. Bu ciddi bir sıkılaşmayı öngörüyor. Dünya piyasalarında faizler yüksek ve yüksek kalacak. Doların güçlenmesi bizim aleyhimize. Euro karşılığı ürün satıyoruz ama hammaddeyi dolarla alıyoruz.

‘Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz’

*Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyon programına güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz. Bugün aldığımız tedbirler aylar sonra kendisini gösterecek.

*Maliye politikasında atılacak adımlar daha hızlı ama reform süreci zaman alacak. Şu an itibariyle program başladı. Etkisi hissedilecek. Yıllık bazda enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacak. Ama aylık bazda enflasyon kaybı başlayacak.