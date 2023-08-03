TÜİK enflasyonunda ‘sert’ yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 47,83 oldu. Aylık artışsa yüzde 9,49

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TÜİK haziranda aylık yüzde 3,92 artışla yıllık enflasyonu 38,21 olarak açıklamıştı.

Temmuzda enflasyon, aylık yüzde 9,49 artışla yıllık yüzde 47,83 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 13,18 artarken yedi aylık artış oranı yüzde 69,21 oldu.

Merkez Bankası, bir hafta önce açıklanan enflasyon raporuyla yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti.