ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 13,18 artarken yedi aylık artış oranı yüzde 69,21 oldu.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın haziran verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 8,54, yıllıksa yüzde 108,58 artmıştı. Ocak-haziran dönemindeki artışsa yüzde 50,93 olmuştu.

ENAG’a göre enflasyon yükselmeye devam ediyor.

Temmuzda aylık artış yüzde 13,18 oldu. 12 aylık enflasyonu yüzde 122,88 olarak açıklayan ENAG, ocak-temmuz enflasyonunu yüzde 69,21 olarak hesapladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti.



2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) August 3, 2023

İstanbul Ticaret Odası da iki gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 63,76 olarak açıklamıştı.