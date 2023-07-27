Merkez Bankası enflasyon tahminini 2,5 katına çıkardı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltti. Böylelikle enflasyon tahmini 2,6 katına çıkarıldı.

Hafize Gaye Erkan. Fotoğraf: AA

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Erkan, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 58’e yükseltildiğini duyurdu. Ocak ve mayıs aylarında açıklanan raporlara göreyse MB’nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’tü.

MB 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de değiştirdi.

Yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltildi.

12 yıldır tutturulamıyor

MB’nin 2022’de yayımladığı ilk raporda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,2’ydi ancak sene, yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatılmıştı.

MB, enflasyonda hedefi (yüzde 6,5) en son 2010’da tutturmuştu.

Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 12 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, 2021’de de yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4, 12,2, 14,1 ve son olarak 18,4’e çıkarmıştı.

Erdoğan’ın hesabı da farklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa 12 Aralık’ta “Açıkça söylüyorum herkes hesabını 2023’te yüzde 20’ler seviyesinde enflasyona göre yapsın” demişti.