İSİG: Yılın ilk dokuz ayında en az 1409 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) verilerine göre, 2023’ün ilk dokuz ayında 44’ü çocuk, 136’sı kadın, en az 1409 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Pixibay

İSİG Meclisi, 2023’ün ilk dokuz ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Buna göre dokuz ayda en az 44’ü çocuk ve 136’sı kadın olmak üzere 1409 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolu: 261

Tarım, orman işkolu: 259 işçi

Taşımacılık işkolu: 171 işçi

Konaklama, eğlence işkolu: 111 işçi

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu: 90 işçi

Belediye, genel işler işkolu: 76 işç

Metal işkolu: 74 işçi

Sağlık, sosyal hizmetler işkolu: 51 işçi

Gıda, şeker işkolu: 43 işçi

Madencilik işkolu: 36 işçi

Enerji işkolu: 36 işçi

Petro-kimya, lastik işkolu: 33 işçi

Tekstil, deri işkolu: 27 işçi

Gemi, tersane, deniz, liman işkolu: 27 işçi

Savunma, güvenlik işkolu: 24 işçi

Ağaç, kâğıt işkolu: 20 işçi

Çimento, toprak, cam işkolu: 16 işçi

Basın, gazetecilik işkolu: 7 işçi

İletişim işkolu: 1 işçi

Banka, finans, sigorta işkolu: 1 işçi

Çalıştığı işkolu belirleyemeyen: 45 işçi