İSİG: Yılın ilk dokuz ayında en az 1409 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) verilerine göre, 2023’ün ilk dokuz ayında 44’ü çocuk, 136’sı kadın, en az 1409 işçi çalışırken hayatını kaybetti.
İSİG Meclisi, 2023’ün ilk dokuz ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı.
Buna göre dokuz ayda en az 44’ü çocuk ve 136’sı kadın olmak üzere 1409 işçi hayatını kaybetti.
İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:
İnşaat, yol işkolu: 261
Tarım, orman işkolu: 259 işçi
Taşımacılık işkolu: 171 işçi
Konaklama, eğlence işkolu: 111 işçi
Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu: 90 işçi
Belediye, genel işler işkolu: 76 işç
Metal işkolu: 74 işçi
Sağlık, sosyal hizmetler işkolu: 51 işçi
Gıda, şeker işkolu: 43 işçi
Madencilik işkolu: 36 işçi
Enerji işkolu: 36 işçi
Petro-kimya, lastik işkolu: 33 işçi
Tekstil, deri işkolu: 27 işçi
Gemi, tersane, deniz, liman işkolu: 27 işçi
Savunma, güvenlik işkolu: 24 işçi
Ağaç, kâğıt işkolu: 20 işçi
Çimento, toprak, cam işkolu: 16 işçi
Basın, gazetecilik işkolu: 7 işçi
İletişim işkolu: 1 işçi
Banka, finans, sigorta işkolu: 1 işçi
Çalıştığı işkolu belirleyemeyen: 45 işçi