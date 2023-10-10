Borsa günü yükselişle kapattı – 10 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,04 değer kazanarak tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 129,1 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,26 ve holding endeksi yüzde 2,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,97 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

AA’nın haberine göre küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde ‘şahin’ para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8,500 seviyesinin direnç, 8,200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.