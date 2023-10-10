Enerji şirketi borsaya girmeye hazırlanıyor

ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, halka arz edilmeksizin borsaya girmeye hazırlanıyor.
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, ASY’nin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılarak Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulduğu belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Şirketimiz bağlı ortaklığı ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’nin 09 Ekim 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak, paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Girişim Sermayesi Pazarı nezdinde işlem görebilmesini teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve şirket esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.”