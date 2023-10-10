Enerji şirketi borsaya girmeye hazırlanıyor

Filistin direnişini dini saiklerle destekleyen İslamcılar ile giderek güçlenen Arap antipatisinin katkısıyla Netanyahu’nun savaş siyasetine hak verebilen laik bir kesim, karşı saflarda hizalanmış, insan hakkı ihlalleri ve savaş hukukunu hatırlatanlara birlikte sövüyor.j