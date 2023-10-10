IMF Türkiye’ye dair büyüme tahminlerini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun ekim sayısını ‘Küresel Farlılıklarda Gezinme’ başlığıyla yayınladı.

Fon, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 3’ten yüzde 2,9’a indirdi.

Türkiye

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4, gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi.

Fon, temmuzda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, 6 Ekim’de de James Walsh başkanlığında IMF heyetinin 25-29 Eylül’de yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştı.

Fondan yapılan açıklamada, Türkiye’de seçimden bu yana uygulanan politika değişikliğinin memnuniyetle karşılandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı belirtilerek, Merkez Bankası’nın rezerv pozisyonunun da iyileştiği kaydedilmişti.