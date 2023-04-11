IMF ekonomide büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e ve 2024 için yüzde 3,1’den yüzde 3’e düşürdü.

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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Nisan 2023 sayısını ‘zorlu bir toparlanma’ başlığıyla yayımladı.

AA’nın haberine göre raporda, dünya ekonomisinin ‘yumuşak iniş’ yapabileceğine dair 2023’ün başlarındaki kesin olmayan işaretlerin, inatla yüksek seyreden enflasyon ve finans sektöründeki son çalkantılarla azaldığı aktarıldı.

Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi, gıda ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun gerilediğine işaret edilen raporda, temel fiyat baskılarının bazı ekonomilerde iş gücü piyasalarındaki sıkılıkla ‘yapışkan’ göründüğü kaydedildi.

Raporda, bankacılık sektöründeki kırılganlıkların odak noktası haline gelmesi ve banka dışı finansal kuruluşlar dahil finans sektöründe daha geniş kapsamda yayılmasına dair korkuların artmasıyla politika faizlerindeki hızlı artışın yan etkilerinin belirginleştiği belirtildi.

Türkiye için beklenti 2,7

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve 2024’te yüzde 3,6 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

IMF’nin ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024’te yüzde 3’er büyüyeceği öngörülmüştü.