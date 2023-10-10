Gazeteciye ters kelepçe davası: Polislere verilen para cezası bozuldu 

CANAN COŞKUN

Gazeteci Beyza Kural’ı haber takibi sırasında engelleyip ters kelepçe takarak gözaltına almaya çalışan üç polise verilen para cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Bugün yapılan yeniden yargılamada mahkeme polislerin ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ifadesinin alınmasını ‘şimdilik’ reddetti.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kural ve avukatı Meriç Eyüboğlu katıldı. Duruşmaya katılmayan sanık polisleri de avukatı temsil etti.

Hakimin davanın hükmünün istinaf mahkemesi tarafından bozulduğunu duyurmasından sonra söz hakkı Kural’a verildi. Kural, ilk yargılamadaki beyanını tekrar ettiğini söyledi. Kural’dan sonra söz alan avukat Eyüboğlu da Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak müvekkilinin ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti. Eyüboğlu, sanıklara ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ek savunma hakkı verilmesini istedi.

Sicilinde iki suç daha var

Avukat Eyüboğlu, sanıklardan Yusuf Şanlı’nın Kural’ı gözaltına almaya çalışırken “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık, size öğreteceğiz” dediğini hatırlattı ve Şanlı’nın adli sicilinde kesinleşmiş iki cezası bulunduğuna dikkat çekti.

Polislere iftira atılıyormuş

Polislerin avukatı da müvekkillerine iftira atıldığını savundu.

Talep hükümle değerlendirilicek

Mahkeme, sanık polislerin ‘kasten yaralama’ ve ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ifadelerinin alınması talebini hüküm kurarken değerlendireceğini belirtti. Bunun üzerine avukat Eyüboğlu, sanıkların bu suçlardan ifadelerinin alınamayacağını hatırlatınca yargıç Rukiye Çelik, hükümle birlikte suç duyurusunda bulunabileceğini söyledi.

Yargıç Çelik, sonraki duruşmaya sanık polislerin hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 15 Şubat 2024 saat 10:25’e erteledi.

Ne olmuştu?

Beyza Kural, 6 Kasım 2015’te İstanbul Üniversitesi önündeki Yükseköğretim Kurulu protestosunu takibi sırasında ters kelepçe takılıp gözaltına alınmaya çalışıldı. Kural’ı gözaltına almaya çalışan polislerden Yusuf Şahin, bu sırada “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık, size öğreteceğiz” dedi. Gözaltı girişimine dair polislerle ilgili takipsizlik kararı verilmesi üzerine AYM’ye başvuruldu. AYM, 18 Şubat’ta yayımlanan kararında, Kural’ın insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının, ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

AYM’nin kararın yeniden yargılama yapılması için İstanbul başsavcılığına gönderilmesine hükmetmesi üzerine üç polis hakkında ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçlamasıyla dava açıldı. Yöneltilen suçlamayla polislerin altı aydan iki yıla kadar hapisleri istendi.

Yargılama aşamasındaysa sanık polisler ilk duruşma dışında davaya katılmadı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dosyaya sunulan görüntülerde Kural’ın elinde basın kartı olmasına rağmen gözaltına alındığının görüldüğünü söyledi ve sanık polislerin kendilerine isnat edilen ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanık polislerin bu suçu ‘kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle’ işledikleri yönünde görüş bildirerek talep ettiği cezanın TCK 119/1-e uyarınca artırılmasını da talep etti, mahkeme de 1 Aralık 2022’de hükmünü açıkladı.

Hakim Rukiye Çelik de sanık polislerden Nihat Doğan’ı ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’ suçundan 6 bin TL adli para cezasına mahkum etti. Bu cezanın da 10 taksitle ödenmesine hükmeden yargıç, cezayı erteledi,

Diğer sanık polisler Kemal Aktaş ve Yusuf Şanlı’yı da aynı suçtan 10 taksitle ödenecek 6 bin TL adli para cezasına mahkum eden yargıç, sanık polislere daha önce de bir ceza verildiği ve ertelendiği için cezayı ertelemedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi, mahkemenin hükmünü sanıkların kamu görevlisi olması nedeniyle cezanın alt sınırdan verilmemesi gerektiğini belirterek bozdu. Ayrıca cezası ertelenen bir sanık polisin, adli sicilinde başka bir suç nedeniyle ertelenen cezası olduğu için de kararın bozulmasına karar verildi.