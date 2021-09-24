‘Gazeteciye ters kelepçe’ davası: Sanık polisin duruşmaya katılma zorunluluğu kaldırıldı

CANAN COŞKUN

Gazeteci Beyza Kural’ı haber takibi sırasında engelleyerek ters kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan üç polisin yargılandığı davada hakkında zorla getirme kararı verilen polis Nihat Doğan duruşmaya katılmadı. Mahkeme diğer sanıklardan Yusuf Şanlı’nın da duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı.

İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam eden duruşmaya gazeteci Kural ve avukatı Meriç Eyüboğlu katıldı. Yargılanan üç sanık polis ise duruşmaya gelmedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği temsilcileri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcisi de duruşmayı takip etti.

‘Görevlendirme yazısı getirilsin’

Duruşma başında hakim, sanık polis Nihat Doğan’ın Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğunu duyurdu. Sanık Yusuf Şanlı’nın avukatı da müvekkilinin yurt dışında olduğu için duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine Kural’ın avukatı Eyüboğlu, Şanlı’nın bu talebiyle ilgili sözlü beyanın yeterli olmayacağını, görevlendirme yazısının getirilmesini istedi.

Sanık polis duruşmalara katılmayacak

Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı sanık Şanlı’nın talebinin reddedilmesini istedi. Hakim de Doğan’ın ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle alınmasına karar verdi. Yurt dışında olan sanık Şanlı’nın duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldıran hakim, bir sonraki duruşmanın 10 Aralık saat 10:30’da yapılmasına karar verdi.

‘Bu davanın peşini bırakmayacağız‘

Duruşmadan sonra Kural’ın avukatı Eyüboğlu basın mensuplarına açıklama yaptı. Eyüboğlu, şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen hak ihlalleri bu iddianamede yok. İddianamedeki yetersizlikler yargılamada da kendini hissettiriyor. İlk duruşmada hakkında zorla getirme kararı verilen polis bu duruşmada da getirilmedi. Sanıkların avukatı, Beyza’yı ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye sürükleyen polis yurt dışında olduğu gerekçesiyle vareste tutulmasını istedi. Savcının bu talebin reddini istemesine rağmen mahkeme gerekçesiz şekilde vareste tutulmasını kabul etti. İddianamedeki yetersizliklerin tartışılması için polislerin duruşmada olması gerekiyor. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız.”

Ne olmuştu?

Beyza Kural’ın 6 Kasım 2015’te İstanbul Üniversitesi önündeki Yükseköğretim Kurulu protestosunu takibi sırasında ters kelepçe takılıp gözaltına alma girişimine dair takipsizlik kararı verilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulmuştu. AYM, 18 Şubat’ta yayımlanan kararında, Kural’ın insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının, ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. AYM’nin kararın yeniden yargılama yapılması için İstanbul başsavcılığına gönderilmesine hükmetmesi üzerine üç polis hakkında dava açılmıştı.