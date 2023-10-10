Ali Koç’a hak mahrumiyeti ve para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi.

Ali Koç. (AA)

Ali Koç, Sözcü TV yayınında Fenerbahçe’nin sistematik bir şekilde önünün kesildiğini belirterek şunları söylemişti:

“Fenerbahçe’nin önüne sistematik bir şekilde engel koyduklarının en büyük kanıtı bu tablo… Fenerbahçe aleyhine hata yapan hakemler neden ödüllendiriliyor. İkinci sezonumuzda Ersun Yanal ile başarılı giderken son yedi haftada sadece bir galibiyet alabildik. Hayatın olağan akışına aykırı… Öyle hakem hatalar yaşadık ki… Bu futbolcuyla, teknik direktörle, başkanla açıklanabilecek bir durum değil…”

PFDK, Koç’un bu sözlerini ‘sportmenliğe aykırı’ buldu. Kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası verdi.

Hak mahrumiyeti, stada girme yasağını da kapsıyor.