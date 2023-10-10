Hamas acil destek istedi

Hamas, Arap Birliği ve Arap ülkeleri liderlerine gönderdiği mesajda ‘acil destek’ çağrısında bulundu.

İsmail Henniye. (Reuters)

Hamas’tan yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Arap ülkelerinin liderlerine bir mesaj yolladı.

AA’nın haberine göre Heniyye mesajında, “Arap ülkelerimizi Gazze Şeridi’ndeki halkımızı desteklemek için bütçe ayırmaya çağırıyoruz” dedi.

Heniyye, Hamas’ın defalarca İsrail işgalini caydırma çağrısı yaptığını belirterek, “Hamas, uluslararası hukukun tüm kurallarını çiğneyen bu ihlallerin durdurulması için tüm tarafları İsrail’e acil baskı yapmaya çağırdı” ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarına karşı Arap ve Müslüman ülkelerinin Filistin’in yanında olmasını isteyen Heniyye, Filistin halkına yönelik destek ve dayanışma için acil eylem çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, Gazze’yi ağır şekilde bombalıyor. Kara harekatının da an meselesi olduğu bildiriliyor.