Erdoğan savaştan ‘çok endişeli’: 15 günde biteceği kanaatinde değilim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, devam eden İsrail-Filistin savaşından dolayı endişelerinin çok büyük olduğunu söyledi.

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Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine İsrail, resmi savaş ilan ederek Gazze Şeridi’ni ağır şekilde bombalamaya başlamıştı. Her iki taraftan binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, Erdoğan barış için diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. AA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*“Adil bir barışın kaybedeni olmaz” düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

*Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

*Şu anda Gazze’ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?

*Nasıl arabuluculuk yaparız bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete kavuşsun. Endişemiz çok büyük durumda. 1 haftada, 15 günde biteceği kanaatinde değilim. Onun için görüşmelerimizi yapıyoruz.