EURO 2032: Maçlar hangi stadlarda oynanacak?

Türkiye’nin EURO 2032 maçlarının oynanması için UEFA’ya teklif ettiği stadlar belli oldu.

UEFA bugün, EURO 2032’nin Türkiye ve İtalya ortaklığıyla düzenleneceğini duyurdu.

İki ülke, maçların oynanması için 10’ar stad sundu. UEFA, Ekim 2026’ya kadar ülke başına beş olmak üzere maçların oynanacağı 10 stad seçecek.

UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’nin UEFA’ya teklif ettiği stadlar şunlar: