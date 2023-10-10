Anket: En çok beğenilen üç ‘siyasi’den biri Selçuk Bayraktar

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre halkın en çok beğendiği ilk üç siyasetçi sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.

Fotoğraflar: AA

Anketi, şirketin kurucu yöneticisi Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre Hakan Fidan yüzde 45,8’le en çok beğenilen siyasi oldu. Onu çok az bir farkla yüzde 45,4 beğeni alan Tayyip Erdoğan ve aslında bir siyasetçi olmayan Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yüzde 43,7’yle izledi.

Bu üçlüden sadece Erdoğan’da ‘beğenmeyenler’in oranı ‘beğenenler’i geçti.

Bayraktar daha önce ‘mücadele onu gerektirirse’ siyasete girmekten ‘korkup geri dönmeyeceğini’ söylemişti.

Muhalefette İmamoğlu ve Özel önde

Bayraktarı’ysa muhalefetin öne çıkan figürlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,1’le ve CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yüzde 39,1’le takip etti.

İmamoğlu’nu ‘beğenmediğini’ söyleyenlerin oranı yüzde 49,3’le neredeyse yüzde 50’yi buldu.

Bahçeli’yi ‘beğenmeyenler’ yüzde 50’yi geçti

Seçimden sonra ekonominin emanet edildiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yüzde 37,1’le altıncı sırada yer alırken onu yüzde 35,2’yle MHP lideri ve cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli izledi.

Bahçeli, yüzde 51,5’le muhalif olmayıp da ‘beğenmeyenler’de yüzde 50’yi geçen tek siyasetçi oldu.

Daha sonra yüzde 32,8’le İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelse de nispeten atanan bakanı tanımadığını söyleyenlerin oranı yüzde 17,4 olarak kaydedildi. Ankette bu seçenekteki en yüksek oran.

Millet ittifakı dipte, en sevilmeyenler Kılıçdaroğlu ve Akşener

Seçimden sonra dağılan millet ittifakından dört lider son dörtte yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 59,4’le en ‘beğenilmeyen’ siyasetçi olurken, onu seçimi Erdoğan’a kaybeden CHP Genel Başkanı ve ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 ‘beğenilmeme’yle takip etti.

‘Beğenilmeme’ oranlarında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yüzde 56,7, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yüzde 54,4 olarak kaydedildi.

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: