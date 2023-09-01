Selçuk Bayraktar’dan siyasete yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ‘mücadele onu gerektirirse’ siyasete girmekten ‘korkup geri dönmeyeceğini’ söyledi.

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Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve onun kardeşi Haluk Bayraktar’ın kurduğu T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize ettiği TEKNOFEST 30 Ağustos’ta Ankara’da başlamıştı.

Burada Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın sorularını yanıtlayan Bayraktar, şunları dedi: “Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız…”

Bunun üzerine Bayraktar, Atilla’nın “Ama bu son cümlenizden şunu anlıyorum; bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki.”