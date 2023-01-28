Selçuk Bayraktar ‘adaylık’ sorusunu yanıtladı: Bunlar tevatür

Selçuk Bayraktar, cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili iddialara “Bunlar tevatürden ibaret” dedi.

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T24 yazarı Murat Sabuncu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın, Beyoğlu Pera Otel’de ‘Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına’ konuk olduğunu ve buna bazı gazetecilerin davet edildiğini yazdı.

Sabuncu, toplantıya katılan diğer bir gazeteci Özlem Gürses’in “Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Selçuk Bayraktar mı” sorusuna Bayraktar’ın şöyle yanıt verdiğini yazdı:

“Bu aralar galiba böyle bir tevatür dönüyor. İnsanoğlunun hayal gücünün sınırlarına kimse gem vurmak istemez. İnsanoğlu doğası gereği yaratıcı bir varlık. Hayalleriyle birlikte değişik fanteziler de üretiyor. Ama bunlar tevatürden ibaret. Cumhur ittifakının adayı bildiğim kadarıyla çok uzun zamandır belli. Ben siyasette de değilim. Bir taraftan bana çok kızıyorlar. Niye siyasete giriyorsun diye. Girmiyorum ki, atılan iftiraya yanıt veriyorum. Bir taraftan da ‘İlla gel’. Ya neden geleyim? Yani işimi yapamıyor muyum onunla alakalı bir şikayet mi var?”