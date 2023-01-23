MIT dergisi, Bayraktar TB2’yi ‘çığır açan teknolojiler’ arasında gösterdi

Bayraktar TB2’ler, MIT Technology Review dergisi tarafından 2023’ün çığır açan teknolojileri arasında gösterildi.

Dünyanın en saygın teknik üniversitelerinden ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) bağlı olan dergi, üniversiteden tamamen bağımsız bir editor kadrosu tarafından çıkarılıyor.

Bayraktar TB2 (AA)

MIT Technology Review dergisinin sitesinde, Bayraktar TB2 gibi ucuz insansız hava araçlarının, drone’ların savaştaki rolünü önemli ölçüde genişlettiği belirtildi.

Dergi, kitle pazar ürünü olarak tanımladığı bu hava araçlarını 2023’ün çığır açan 10 teknolojisi arasında dördüncü sıraya koydu.

Üst düzey hassas vuruş yapan ABD yapımı hava araçlarının 10 yıllar boyunca drone savaşlarına hükmettiğini belirten dergi, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın Çin, İran ya da Türkiye’de üretilen düşük bütçeli modellerle tanımlandığını aktardı.

Bayraktar TB2’ler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın aile şirketine ait Baykar Teknoloji tarafından üretiliyor.

Çığır açan 10 teknolojik gelişme

Derginin belirlediği çığır açan teknolojiler sırasıyla şöyle:

1.Gen düzenleme aracı CRISPR. Nadir görülen genetik bozukluklukları düzeltmek için yürütülen deneysel tedavilerle başlayan CRISPR, yüksek kolestrol gibi daha sık görülen durumlar için de kullanılmaya başladı.

2.Görsel üreten yapaz zeka. Google, OpenAI ve diğer yazılım modelleri artık birkaç komutla çarpıcı sanat işleri üretebiliyor.

3.Küresel piyasalarda çip tedariki sorunları devam ederken, RISC-V adlı açık standart komut seti, isteyen herkesin çip üretmesine imkan tanıyor. Bundan özellikle start-up’lar faydalanabilir.

4.Bayraktar TB2 ve benzeri ucuz drone’lar.

5.Tele muayene aracılığıyla sağlanan kürtaj hapı.

6.İhtiyaç üzerine üretilecek organlar. Bilim insaları genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan böbreği insana nakletmeyi başardı. Bir hastanın kendi hücreleri kullanılarak üç boyutlu yazıcıda akciğer de üretilmişti.

7.Tamamen elektrik enerjisiyle çalışan araçlar.

8.James Webb Uzay Teleskobu. Teleskobun kaydettiği görüntüler yardımıyla ötegezegenlerin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarılabiliyor.

9.Uzun zaman önceden kalma DNA izlerinin analizini mümkün kılan genomik sıralama yöntemleri.

10.Pil/batarya geri dönüşümü. Şirketler lityum, nikel ve kobaltın tekrar değerlendirip lityum-ion pil üreticilerine ara mal sağlayacak tesisler üretmeye başladı.