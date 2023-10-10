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Yaramazlara biraz batar!

İnceleme başlatıldı: Bazı özel okullar ‘hayalet sınıf’ kurmuş

Bazı özel okullarda üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12’nci sınıf öğrenciler için ‘hayalet sınıf’ kurulduğu ortaya çıktı. Bu sınıflarda ders işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı saptandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinde yayınlanan açıklamaya göre açık öğretim liselerine geçişin bazı şartlara bağlanıp zorlaştırılmasından sonra tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12’nci sınıf öğrencileri için bazı özel okullarda ‘hayalet sınıflar’ kurulduğu ihbar edildi.


İhbarlar arasında velilerden yüksek ücret istendiği ve öğrencilerin devamsızlığının girilmeyeceği de yer aldı.

MEB, bunun üzerine genel bir denetim kararı alarak 81 il valiliğine yazı gönderdi. Buna göre okul bazlı inceleme yapılacak ve mevzuata aykırı uygulamalarda yasal işlem başlatılacak.

Mevzuata aykırı fiilin işlendiği özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine de brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.

MEB açık liseye geçiş şartlarını belirledi

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İnceleme başlatıldı: Bazı özel okullar ‘hayalet sınıf’ kurmuş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12’nci sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı ‘hayalet sınıf’ kuran özel okullara inceleme başlattı.