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Yaramazlara biraz batar!

İsrail, denizden de Gazze’yi vurmaya başladı

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi’nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

AA’nın Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya dayandırdığı habere göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.


Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi’nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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