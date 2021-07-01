Akşam Postası / 1 Temmuz 2021

AYM’den Gergerlioğlu hakkında ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar verdi.

Birol Yıldırım’ın karakolda ölümü: Savcı değiştirildi, gizlilik kararı getirildi

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın İstanbul’daki Esenyurt Polis Merkezi Amirliği’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada savcı değiştirildi. Dosya hakkında da gizlilik kararı verildi.

‘Normalleşme’ güncellemesi: Sosyal mesafe 1 metreden 2 metreye çıkarılsın

Sağlık Bakanlığı’nın rehberindeki yeni düzenlemede işyerlerindeki sosyal mesafenin 1 metreden 2 metreye çıkarılması önerildi.

Çiftlik Bank kurucusu Aydın teslim oldu

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim oldu.

DSÖ: Avrupa’da vakalar artışa geçti, böyle giderse yeni dalga kaçınılmaz

Aşılama hızının artması ve yaz mevsimine girilmesiyle birlikte kısıtlama tedbirlerini gevşeten Avrupa ülkelerinde vaka sayıları iki aydan uzun bir süre sonra yeniden artışa geçti.

Peker, ‘FETÖ borsası’ açıklamasını erkene aldı: AKP yöneticisi, siyasiler için öldürüldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski AKP yöneticisi ve işadamı Ahmet Kurtuluş’un ‘yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için’ öldürüldüğünü söyledi.

Kredi kartına taksit süreleri azaldı

Bazı ürünlerde kredi kartı taksit sayısını azaltıldı. Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksitlendirme süresi üç ay düşürüldü.

İstanbul’un enflasyonu tekrar yüzde 16’nın üstünde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, haziranda perakende fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,12 arttı. Mayısta yüzde 15’li seviyelere çekilen bu rakam böylece yeniden yüzde 16’yı aşmış oldu.

Vergi düzenlemesi havada kaldı: Süper Lig’de sadece 15 oyuncu beyanname vermiş

Türk futbolundaki vergi sisteminde dönüm noktası kabul edilen düzenleme havada kaldı. Süper Lig’de sadece 15 oyuncu beyanname verirken, TFF 1. Lig’de bu rakam sadece bir.

Merkez’den ‘TL’ye özendirici’ adım

Merkez Bankası (MB) bankaların zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti