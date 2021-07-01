‘Elmalı davası’nda çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya’daki istismar davasının mağduru iki çocuğun babaannelerinden alınarak devlet korumasına verildiğini açıkladı.

Antalya’da iki çocuğa istismar edildiği iddiasıyla açılan davada, anne ile baba dört aylık tutukluluk sonrası geçen ocak ayında tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılama son birkaç gündür sosyal medyada gündeme gelmişti. Sanıklar suçlamaları reddetmişti.

Bakanlık, Twitter paylaşımında şu bilgiyi verdi: “Antalya Elmalı’da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız.”