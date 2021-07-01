DSÖ: Avrupa’da vakalar artışa geçti, böyle giderse yeni dalga kaçınılmaz

Aşılama hızının artması ve yaz mevsimine girilmesiyle birlikte kısıtlama tedbirlerini gevşeten Avrupa ülkelerinde vaka sayıları iki aydan uzun bir süre sonra yeniden artışa geçti.

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, vaka sayılarının bu şekilde artmaya devam etmesiyle yeni bir dalganın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Disiplinin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Kluge, “Geçtiğimiz hafta vakaların yüzde 10’u seyahat, toplantı ve sosyal kısıtlamaların kaldırılması sebebiyleydi” dedi.

Worldometers verilerine göre, Avrupa’daki 47 ülkede geçen hafta 383 bin 888 vaka kaydedilirken, bu rakam bir önceki hafta 296 bin 710 olmuştu. Artışın hızı ise yüzde 29 olarak tespit edildi.

Geçen hafta Covid-19 vakalarının en çok arttığı ülkelerden biri olan Rusya’da, son 24 saatte ülkede virüs nedeniyle 669 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı Rusya’da bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Delta varyantının etkilediği Britanya’da ise, geçtiğimiz gün 26 bin 68 vaka bildirilirken, bu son beş ayın en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.