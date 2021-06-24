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İsrail’de vaka artışı: Kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

İsrail yönetimi, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Üst düzey sağlık yetkilisi Prof. Nachman Ash, 27 Haziran’dan itibaren ülkede kapalı alanlarda maske takmanın yeniden zorunlu hale geleceğini belirtti.


Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede günlük Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

AA’nın aktardığına göre vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği İsrail’de bugün şu ana kadar 169 yeni vaka tespit edildi. Bu, son aylarda görülen en yüksek günlük vaka.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail’de, 19 Nisan’da açık alanlarda, 15 Haziran’da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran’da 216’ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 789’a yükseldi.

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