Kredi kartına taksit süreleri azaldı

Bazı ürünlerde kredi kartı taksit sayısını azaltıldı. Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksitlendirme süresi üç ay düşürüldü.



Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınladığı yeni mevzuatla mobilya ve elektronik eşya alımında taksit sayısı 12 aydan dokuz aya indirildi.

5 bin TL’nin altındaki televizyon alımlarında taksit süresi dokuz ay olarak belirlenirken, bu fiyatın üstündeki satışlarda taksitlendirme süresine dört ay olarak devam edilmesine karar verildi.



Ayrıca BDDK, taşıt alımlarında kredi vade sınırlarını da nihai fatura değerlerine göre 12’şer ay indirdi. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında kullandırılan kredilerde vade sınırı 60 aydan 48 aya indirildi. 120 bin TL ile 300 bin TL arasındaki sınır 36’ya, 300 bin TL ile 750 bin TL arasındakiler 24 aya indirildi.