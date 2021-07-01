Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD, Türkiye’yi ‘çocuk asker kullanımına karışan ülkeler’ listesine ekledi

ABD, Türkiye’yi ilk kez ‘çocuk asker kullanımına karışmış ülkeler listesi’ne ekledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansının haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı ‘2021 İnsan Ticareti Raporu’nu açıkladı.


Rapora göre Türkiye’nin geçen yıl içinde ‘çocuk asker kullanımına karışmış ülkeler listesi’ne eklenmesinin nedeni, Suriye’de Sultan Murad Tugayları’na yönelik desteği. ABD, Suriyeli muhalif grubun ‘çocuk asker’ kullandığını belirtiyor.

Bir bakanlık yetkilisi, bu konuda Ankara’yla çalışmayı umduklarını belirterek şunları söyledi: “Özellikle Türkiye’yle ilgili olarak… İlk kez bir NATO üyesi çocuk askerleri önleme kanunu listesinde yer alıyor. Saygın bir bölge lideri ve NATO üyesi olarak Türkiye, Suriye ve Libya’da çocuk askerlerin alınması ve kullanılması konusunu ele alma fırsatına sahip.”

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