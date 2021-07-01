Almanya, Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, Covid-19 salgını nedeniyle ‘riskli’ ilan ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslararası genel seyahat uyarılarını kaldırdı.

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9 Nisan’dan bu yana ‘yüksek riskli’ bölgeler listesinde yer alan Türkiye, 6 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200’ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Almanya’da ve Avrupa’nın büyük bölümünde epidemiyolojik durumun iyileştirilmesi, aşıların yaygınlaşması ve Dijital Covid Sertifikası’nın tanıtılması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz’dan itibaren güncellendi” dendi.

AA’nın aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanlığı, yüksek insidans bölgesi veya virüs varyant alanları olarak sınıflandırılan ülkelere zorunlu olmayan seyahatlerin yapılmamasını tavsiye etti.

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, 30 Haziran itibariyle Almanya’da nüfusun yüzde 55,1’ine (45 milyon 817 bin 29) ilk doz Covid-19 aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 37,3’üne de (30 milyon 986 bin 128 kişiye) aşının ikinci dozu uygulandı.