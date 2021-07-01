Peker, ‘FETÖ borsası’ açıklamasını erkene aldı: AKP yöneticisi, siyasiler için öldürüldü

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski AKP yöneticisi ve işadamı Ahmet Kurtuluş’un ‘yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için’ öldürüldüğünü söyledi.

‘FETÖ borsası’ olarak da bilinen ‘organize suç örgütü’ davasının sanığı eski AKP İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş, elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu Narlıdere ilçesindeki bir sitede bulunan dairesine, 30 Mayıs 2019’da polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunduğu belirtilen Peker, örgütüne yönelik operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere iktidarı hedef alan videolar yayınlamaya başlamıştı.

Twitter paylaşımında, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın bugün konuyla ilgili kaleme aldığı bir yazıya atıfta bulunan Peker, “Sayın Barış Pehlivan, eski İzmir Ak Parti il ikinci başkanı rahmetli kardeşim Ahmet Kurtuluş ile ilgili yazınızı okudum. Bu konuyla ilgili özel bir video yapmayı düşünüyordum, ancak siz gündeme getirince önümüzdeki günlerde seri tweetler halinde bu olaya mutlaka değineceğim” diye yazdı.

Organize suç örgütü lideri, şunları kaydetti: “Rahmetli Ahmet Kurtuluş iyi bir insandı. ‘FETÖ’ borsası işinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Bu olayı tüm detaylarıyla anlattığımda zannederim ki gündem çok karışacak.

Barış bey en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler. Türkiye’nin belki de en büyük ifşaatlarını yapan bir kişiyi, mahkeme itirafçı olarak serbest bıraktığı halde Ahmet kardeşime hiç bir polis koruması verilmedi.

Ayrıca da resmi polis kıyafeti giyen, ordudan ayrılma bir kişi tarafından çocuğunun yanında öldürüldü ve tüm bunlar süslü sülünün içişleri bakanlığı döneminde oldu. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yapacağım açıklamalar toplumun psikolojisini çok bozacak.

Artık hiçbir vatandaşımız kendini güvende hissetmeyecek. Sizin bu haberiniz yapacağım açıklamayı erkene aldı. Önümüzdeki günlerde mutlaka yapacağım bu konu son yılların en büyük skandalıyken, siyasilerin ve bürokratların el birliğiyle ülke gündeminden kaçırılıp adeta unutturuldu. Ancak söz namus, tüm detayları ile anlatacağım. süslü sülü unutma, bu konudan da yargılanıp ceza alacaksın.”

Pehlivan ne dedi?

Yazısında, ‘cinayet davasında geçen hafta karar çıktığını tetikçilerin ve yardımcıların cezalandırıldığını’ kaydeden Pehlivan, “Bu cinayetin perde arkasına dair, belki de azmettiricilerine ulaşılabilecek bir soruşturma daha yürütülüyor” dedi.

Cumhuriyet yazarı ‘tam burada üç kritik nokta olduğunu’ öne sürerek şöyle devam etti: “Sedat Peker neden bu konuda konuşmuyor? Öyle ya, öldürülen Ahmet Kurtuluş’un çocukluk arkadaşı. Birlikte tatiller yaptığı aile dostu. Hatta, üstünde Sedat Peker yazan kutulardaki elmas kolyeleri önemli koltuk sahiplerine vermek için kullandığı kişi. Evet, Peker çok şey biliyor bu cinayete dair ama şimdilik suskun.

Mahkeme kararında var: Ahmet Kurtuluş’u öldürme emrini verenlerden biri şu an Arjantin’de tutuklu olan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş’tu. Ne ilginçtir, o da ‘Elimde kayıtlar var’ diyerek şu sıralar demeçler veriyor. ‘FETÖ’ borsasının siyasi ayağına dair şantaj içerikli sözler söylüyor. Acaba Arjantin’e siyasi sığınma dosyasını mı doldurmaya çalışıyor?

Ahmet Kurtuluş cinayetine dair yürüyen yeni soruşturma dosyasına gizlice birileri baktı mı? Dosyada görevi olmamasına rağmen, 2020 Aralık ayında UYAP kayıtlarına girip kimler neleri karıştırdı? Birileri ‘FETÖ’ borsası soruşturmasının nerelere uzanacağını mı merak ediyor?”