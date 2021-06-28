Peker, Korkmaz Karaca’ya ait olduğunu öne sürdüğü yazışmaları paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’ya ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf: Reuters

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Peker, Karaca’nın bir işadamı aracılığıyla kendisiyle görüşmek için randevu istediğini kaydetmişti. Örgüt lideri, önceki günkü paylaşımında ise Karaca’nın kendisiyle neden görüşmek istediğine dair iddialarda bulunmuştu.

Peker, bugünkü paylaşımlarında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘kankası’ dediği Karaca’ya “Seni arayan dostlarına ‘Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim’ deyip yeminler ediyormuşsun” diye seslendi.

Peker, bu nedenle Korkmaz’ın daha önce de bahsettiği Konya’daki bir işadamıyla WhatsApp üzerinden konuştuğunu öne sürerek bu kaydı (altta) paylaşmak zorunda kaldığını kaydetti.

Fotoğraf: Sedat Peker

‘Baykal’ı uyar daha büyük rezillikler yaşanmasın’

Peker, daha sonra şöyle devam etti: “Deniz Baykal da bana dava açacağını söylüyormuş. Bence kendisini uyar. Belli bir yaşa gelmiş, daha büyük rezillikler yaşamadan kalan günlerini sessizce yaşasın. Size değil de kızın ailesine saygısızlık olur.”

Karaca, CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın yedi yıl danışmanlığını yapmasının ardından AKP’ye katılmıştı.

‘Soylu’nun kasasını açıklayacağım’

Peker akşam saatlerinde Soylu’ya yakın yeni bir isim daha açıklayacağını belirterek, “İnanın SBK Holding’de yaşananlar devede kulak kalır” dedi.

Suç örgütü lideri şunları yazdı: “Korkmaz Karaca, aynı senin gibi süslü sülümana destek olmasın diye uyardığım kişilerden biri, bana ‘Tamam’ deyip perde arkasından da doncu sülü için lobi çalışmaları yapıyor. Akşamleyin onu adadan yollayacağız. (İleride de cezaevine girer) Telefonuyla görüştüğümüz diğer arkadaşın ismi patlamasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak tüm Türkiye’nin tecrübe ettiği üzere, beni yalanlayanlardan hiç hoşlanmam.

40 yaşından genç kardeşlerim, akşam saatlerinde süslü sülümanın kasası olan açıklayacağım şahsın bilgilerini iyi takip ederseniz, inanın SBK Holding’de yaşananların devede kulak kaldığını göreceksiniz. Muhalif gazetecilere mutlaka baskı uygulayın kardeşlerim.”

2-deniz baykal da bana dava açacağını söylüyormuş. Bence kendisini uyar. Belli bir yaşa gelmiş, daha büyük rezillikler yaşamadan kalan günlerini sessizce yaşasın. Size değil de kızın ailesine saygısızlık olur. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 28, 2021

4-Telefonuyla görüştüğümüz diğer arkadaşın ismi patlamasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak tüm Türkiye’nin tecrübe ettiği üzere, beni yalanlayanlardan hiç hoşlanmam. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 28, 2021