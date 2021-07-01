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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un enflasyonu tekrar yüzde 16’nın üstünde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, haziranda perakende fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,12 arttı. Mayısta yüzde 15’li seviyelere çekilen bu rakam böylece yeniden yüzde 16’yı aşmış oldu.

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İstanbul’da tüketici fiyatlarında aylık artış ise yüzde 0,36.


Üretici fiyat hareketini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi de haziranda yıllık yüzde 25,56, aylık yüzde 3,07 arttı.

Toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın zirvesini gördü

Yıllık bazda yaşanan bu artış üretici fiyatlarındaki baskının devam ettiğini gösterdi. Veri setine göre Haziran 2021’de kaydedilen yıllık toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Sektörel değişimler

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre,

  • Kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80
  • Ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72
  • Ev eşyasında yüzde 1,96
  • Konutta yüzde 1,76
  • Sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,07 artış kaydetti.

Toptan fiyatlar ise,

  • Gıdada yüzde 4,54
  • Kimyevi maddelerde yüzde 4,53
  • Madenlerde yüzde 4,07
  • Yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65
  • İnşaat malzemelerinde yüzde 1,79
  • İşlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı.

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