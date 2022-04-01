Akşam Postası / 1 Nisan 2022

Gazeteci Toker’i hedef alan Bayraktar’a tepki yağdı: Siz gidersiniz, o kalır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı işadamı Selçuk Bayraktar’ın, gazeteci Çiğdem Toker’i sosyal medyada ‘gazeteci müsveddesi’ ifadesiyle hedef göstermesine tepki yağdı.

YK Enerji, köklerine zarar verdiği zeytinleri dikmeye çalışıyor: ‘Bu suçu örtemezsiniz’

Fotoğraf: Diken

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de katlettiği zeytin ağaçlarını geri dikmeye çalışıyor.

Sanayide kullanılan elektriğe zam

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20-26 arasında zam yapıldı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleriyse değişmedi.

Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayıyla birlikte üreticiyle market arasındaki fiyat farkının 5,5 kat olduğunu söyledi.

Kobani davası ertelendi: ‘Yargılıyormuş gibi yapmayın’

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı ‘Kobani davası’, 4 Nisan’a ertelendi.

Cebimizden çıktı: KKM’ye ilk haftada girenler 13,5 milyar lira kur farkı aldı

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde aralıkta üç ay vadede açılan 70 milyar TL’ye yakın tutarın vade sonu geldi. Bu dönemdeki kur hareketinin Hazine’ye 13,5 milyar TL’ye yakın maliyet getireceği hesaplandı.

Piyango ve loto Demirören’e devredildiğinden beri denetlenmiyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şans oyunlarının özelleştirildiğinden beri denetlenmediğini söyledi.

CHP’den ‘şeker’ iddiası: AKP’li vekiller aracılığıyla 280’e alıp 800 liraya satıyorlar

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son olarak yüzde 31’lik zamla gündeme gelen Türkşeker’in, içlerinde bazı AKP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup aracıyla 280 liraya alınan şekeri 800 liraya sattığını iddia etti.

Aile araştırması: Boşanmada temel neden ilgisizlik; görücü usulü evlilik açık ara önde

TÜİK’in aile araştırmasına göre boşanmalar en çok ‘sorumsuz ve ilgisiz davranma‘ yüzünden. Evliliklerin yüzde 45’ten fazlasıysa görücü usulü.

Bozdağ: Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devrine ilişkin olumlu görüş bildireceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın, Suudi Arabistan adli makamlarına devriyle ilgili olumlu görüş bildireceklerini söyledi.

Koca: Tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreli süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.

Güleda’nın ailesi AYM’ye başvurdu: Katil cezasının yarısını bile yatmadan çıkacak

Isparta’da Güleda Cankel’in öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık Zafer Pehlivan’ın cezasının ‘ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi’ isteminin Yargıtay’ca reddedilmesinin ardından aile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Eski dostlar Depardieu ve Putin arayı açtı

Rus vatandaşlığına geçtiğinde pasaportunu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden alan Fransız oyuncu Gerard Depardieu (73), bu ülke ve lideri konusunda söylem değiştirdi. Geçmişte demokrat olduğunu savunduğu Putin’in ‘Ukrayna’daki aşırılıklarının çılgınca ve kabullenilemez’ olduğunu açıklayan oyuncuya Kremlin’den yanıt geldi.