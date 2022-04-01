Son 24 saat: 13 bin 367 vaka, 45 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 13 bin 367 vaka, 45 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 265 bin 362 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 858.
Yaramazlara biraz batar!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2011’de ölen Saadet Partisi eski genel başbakanı ve eski başbakan, babası Necmettin Erbakan’ın yaşasaydı hangi siyasi kesimle hareket edeceğine dair tartışmalara son noktayı koydu: “Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi.”
Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de katlettiği zeytin ağaçlarını geri dikmeye çalışıyor.
Türkiye’de toplumun büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji kaynaklarının destelenmesi gerektiği görüşünde.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayıyla birlikte üreticiyle market arasındaki fiyat farkının 5,5 kat olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreli süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıkladı.