YK Enerji, köklerine zarar verdiği zeytinleri dikmeye çalışıyor: ‘Bu suçu örtemezsiniz’

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji, Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de katlettiği zeytin ağaçlarını geri dikmeye çalışıyor.

Resmi tutanağa göre katledilen ağaç sayısı 17. Bu ağaçlar sökülürken köklerine zarar verildi. Tekrar tutunabilme ihtimalleriyse çok düşük.

YK Enerji’ye seslenen İkizköylüler “Dün bu zeytinleri katlettiniz. Ne yapsanız doğaya ve yaşama karşı işlediğiniz bu suçu örtemezsiniz” dedi.

Fotoğraflar: Diken

1 Mart’ta maden yönetmeliği değiştirilmiş, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önü açılmıştı.

Milas muhtarlığının aktardığı bilgiye göre, YK Enerji ‘İkizköylülerin, eskiden kamulaştırılmış alanlardaki zeytin ağaçlarını kendilerinin kesmesini ya da taşımasını, aksi takdirde şirketin bu ağaçları keseceğini, taşıyacağını’ bildirmişti.

Köylülerse ağaçlarına kesinlikle dokunmayacaklarını belirterek Milas Kaymakamlığı’na dilekçe vermişti.

İkizköy Kardok Derneği’nin açıklamasına göre şirket elemanları dün sökülen ağaçları tekrar dikmeye uğraşıyorlar.

Açıklamada, “YK Enerjiye sesleniyoruz; dün bu zeytinleri katlettiniz. Ne yapsanız doğaya ve yaşama karşı işlediğiniz bu suçu örtemezsiniz” dendi.

Yönetmeliğin kanuna ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten dernek, hükümet yetkililerine şöyle seslendi: “İşiniz bu ülkeyi evrensel hukuk ilkelerine, insan haklarına ve Anayasaya göre yönetmektir. Şirketlerin pervasızca doğa katliamı yaparak kârlarına kâr katmasına hizmet etmek dışında bir işlevi olmayan kanun ve yönetmelikler çıkarmaktan, bunu kolluk güçlerinin zoruyla uygulamaya koymaktan vazgeçin.

Bir avuç zengin daha zengin olacak diye kadim zeytinlikleri, zeytin ağaçlarını, ormanlarımızı, vadilerimizi, denizlerimizi talana açtığınız yeter.

Yarattığınız ekonomik krizde belki tek dayanağımız olan zeytinlerimizi bir avuç kömüre vermeyeceğiz. Mücadalemiz hem hukuk ve demokrasi hem yaşam ve doğa mücadelesidir. Vazgeçmeyeceğiz.

Ne zeytinliklerimizi ne Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz!“