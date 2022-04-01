Gazeteci Toker’i hedef alan Bayraktar’a tepki yağdı: Siz gidersiniz, o kalır

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama yatsıya daha var. Yalancı ve müfterilerin kim olduğu belli, bu iktidar gittikten sonra bağımsız ve tarafsız yargının kararları da bunu teyit edecek.@cigdemtoker gibi gerçek gazetecilerin yazdıkları yargıya ışık tutacak https://t.co/t25gNp95tZ