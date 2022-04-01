Gazeteci Toker’i hedef alan Bayraktar’a tepki yağdı: Siz gidersiniz, o kalır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı işadamı Selçuk Bayraktar’ın, gazeteci Çiğdem Toker’i sosyal medyada ‘gazeteci müsveddesi’ ifadesiyle hedef göstermesine tepki yağdı.
Toker’in 2019’da Sözcü gazetesinde yayımlanan ‘İBB’den vakıflara hizmet raporu’ başlıklı yazısında AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kamu kaynaklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen vakıf ve derneklere yüklü miktarda pay ayırdığı öne sürülüyordu.
Bu kapsamda Bayraktar’ın yönetiminde olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’na (T3) 41,3 milyon lira hibe edildiğini iddia edilmişti.
Haber nedeniyle vakfın Çiğdem Toker hakkında açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Toker’in vakfa 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Karara dair Toker’in paylaşımını alıntılayan Selçuk Bayraktar, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar… Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB’den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık sahtekarlık yüzsüzlük arsızlık da değildir” dedi.
Başta gazeteciler olmak üzere Erdoğan’ın damadına Twitter’dan tepki yağdı.