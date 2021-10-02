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Yaramazlara biraz batar!

Bayraktar’dan BirGün’e 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar, ‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı haber nedeniyle BirGün gazetesine ve haberde imzası bulunan muhabir İsmail Arı’ya tazminat davası açtı.

Fotoğraf: AA

22 Eylül’de açılan davada toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep edildi.


Dilekçede ayrıca 21 Ağustos’ta yayımlanan haberin ‘gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını zedeleyici‘ olduğu belirtildi.

Aynı haber nedeniyle TÜBİTAK da BirGün’e dava açmıştı. 100 bin liralık tazminat talebiyle açılan davanın dilekçesinde haberin haksız ve mesnetsiz olduğu iddia edilmişti.

BirGün ise haberin Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere dayandırarak yapıldığını savunmuştu.

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