Aile araştırması: Boşanmada temel neden ilgisizlik; görücü usulü evlilik açık ara önde

TÜİK’in aile araştırmasına göre boşanmalar en çok ‘sorumsuz ve ilgisiz davranma‘ yüzünden. Evliliklerin yüzde 45’ten fazlasıysa görücü usulü.

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021‘ bültenini yayımladı.

Araştırmada boşanmalara en fazla neden olan sorumsuz ve ilgisiz davranmanın oranı yüzde 32,2.

Bunu yüzde 14,1 ile aldatma, yüzde 9,8 ile evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve yüzde 8,1 ile dayak/kötü muamele takip etti.

Ailece birlikte vakit geçirmeme, gelirin yeterli olmaması, ev ile ilgili sorumluluklar ve sigara da boşanma nedenleri arasında.

Görücü usulü önde

Evliliklerde eş seçimindeyse görücü usulü önde. Evliliklerin yüzde 46,1’i görücü usulü.

Kendi kararı ve aile rızasıyla evliliklerin oranı yüzde 34,9.

Yüzde 10,7’si görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan, yüzde 5,3’üyse kaçma/kaçırılma.

Yüzde 2,7’lik kısımsa kendi kararı ve ailesinin rızası dışında evlenmiş.

İlk evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24, yüzde 23,5’i 25-29, yüzde 16,5’iyse 18-19 yaş aralığında.

Kadının sorumluluğu fazla

Araştırmaya göre ev işlerinde öncelik genellikle kadınların.

Kadınlar en fazla yüzde 94,4’le çocuk bakımı, yüzde 85,6’yla çamaşır ve bulaşık yıkama, yüzde 85,4’le yemek yapma ve evin günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi.