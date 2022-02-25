Boşanma oranları sert yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre boşanmalar geçen yıl yüzde 27,46 oranında arttı.

2020’de 136 bin 570 olan boşanma sayısı, 2021 yılında 174 bin 85’e çıktı. Pandemi öncesi 2019 yılına bakıldığında rakam 156 bin 587.

Kaynak: TÜİK

TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısıysa 2020 yılında 488 bin 335’ken 2021 yılında yüzde 15,02 artarak 561 bin 710’a yükseldi. Evlenen çiftlerin sayısı 2019’da 542 bin 314 olarak kayıtlara geçmişti.

Evlilik yaşı yükseliyor

Verilere göre ortalama ilk evlenme yaşı da her iki cinsiyette arttı. Buna göre, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde bir önceki yıl 27,9’ken geçen yıl 28,1’e yükseldi. Kadınlardaysa bir önceki yıl 25,1 olan evlenme yaşı 25,4’e çıktı. Erkekle kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,7.

Kaynak: TÜİK

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,27 ile Kilis. Kilis’i Şanlıurfa, ve Adıyaman takip etti.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu illerse sırasıyla Gümüşhane, Tunceli ve Bayburt.

Kaba boşanma hızı verilerine bakıldığındaysa İzmir zirvede. İzmir’i takip eden şehirlerse Antalya ve Uşak.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller sırasıyla Şırnak, Hakkari, Siirt ve Muş.

Geçen yıl boşanmaların yüzde 33,62’sı evliliğin ilk beş yılında, yüzde 20,9’u da evliliğin 6 ila 10’uncu yılında kaydedildi.

Kaynak: TÜİK

Yabancı gelin-damat rakamları

Toplam evlenmeler içinde yabancı damatların sayısı 2021’de 4 bin 976 olup toplam damatların yüzde 0,9’unu oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısıysa 23 bin 687’yle toplam gelinlerin yüzde 4,2’si.

Yabancı damatlar içinde yüzde 25,2 ile Alman damatlar birinci.

Alman damatları yüzde 20,7 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,5 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler içindeyse yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler ilk sırada. Yüzde 10,1 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,8 ile Özbek gelinler takipte.