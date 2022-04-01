Eski dostlar Depardieu ve Putin arayı açtı

Rus vatandaşlığına geçtiğinde pasaportunu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden alan Fransız oyuncu Gerard Depardieu (73), bu ülke ve lideri konusunda söylem değiştirdi. Geçmişte demokrat olduğunu savunduğu Putin’in ‘Ukrayna’daki aşırılıklarının çılgınca ve kabullenilemez’ olduğunu açıklayan oyuncuya Kremlin’den yanıt geldi.

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Agence France-Press’e (AFP) konuşan Depardieu, “Rus halkı Vladimir Putin gibi liderlerinin çılgınca ve kabullenilemez aşırıklarından sorumlu değildir” dedi ve Fransa’nın başkenti Paris’te vereceği üç konserin gelirinin Ukrayna’daki ‘bu trajik savaşın kurbanlarına’ bağışlayacağını duyurdu.

Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, deneyimli oyuncunun ‘herhalde Ukrayna’daki durumu tam olarak anlamadığını’ ifade ederek olup biteni açıklamayı teklif etti.

Vergi düzenlemelerinden kaçmak için 2013’te Rus vatandaşlığına geçen Depardieu, aynı yıl Putin’in elinden Soçi kentinde pasaportunu aldığında onunla kucaklaşmıştı. İkilinin birbirlerine yakınlığı dünya basını tarafından görüntülenmişti.

O dönemde Depardieu, Rusya’yı ‘büyük bir demokrasi’ diye nitelemişti. Bununla da yetinmeyip 2015’te Rusya Kırım’ı ilhak ettiğinde destek vermişti. Ukrayna onun beş yıl süreyle ülkeye girmesini yasaklamıştı.

24 Şubat’ta Rusya Ukrayna’yı işgal edince ‘demokrasi’ söyleminden vazgeçen Depardieu, savaş karşıtı görüş bildirmiş ve müzakere çağrısı yapmıştı.