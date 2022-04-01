Güleda’nın ailesi AYM’ye başvurdu: Katil cezasının yarısını bile yatmadan çıkacak

Isparta’da Güleda Cankel’in öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık Zafer Pehlivan’ın cezasının ‘ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi’ isteminin Yargıtay’ca reddedilmesinin ardından aile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

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Isparta’nın Fatih Mahallesi’nde 19 Kasım 2019’da, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19), Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mahkeme Pehlivan’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Ailenin avukatının, Pehlivan’ın cezasının ‘ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi’ istemiyle istinafa başvurusu reddedilmiş, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi de hükmü onamıştı.

‘Tek yol kalmıştı’

AA’nın haberine göre Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararıyla sanık hakkındaki müebbet hapis cezasının kesinleştiğine, olağan hukuk yollarını tükettiklerini, iç hukukta son aşama olan AYM’ye başvurduklarını söyledi.

‘Adil yargılanma hakkımız elimizden alındı’

Öztürk, AYM’ye başvuru sebeplerini şöyle sıraladı: “Adil yargılanma hakkımızın elinden alındığını, delillerin yeterince toplanmadığını, CMK’nın uygulanmadığını iddia ediyoruz. Sunduğumuz delillerin ve toplanmasını istediğimiz delillerin toplanmaması, sanığın çelişkili ifadelerinin giderilmemesi, ortada mevcut çok bariz tasarlamayı ispat eden sanığın kendi el yazısıyla yazdığı mektubun dikkate alınmaması ve sadece sanık beyanları üzerine hüküm kurulması.”

AYM’den olumsuz bir sonuç çıkması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracaklarını belirten Öztürk, sanığın 24 yıl hapis yatacağını, birçok indirimle belki de cezasının yarısını bile yatmadan çıkacağını savundu. Sanığın cinayeti tasarladığını, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini söyledi.

Ailenin acısı her geçen gün artıyor

Güleda’nın babası Mustafa Cankel de her geçen gün acılarının daha da arttığını söyledi. Verilecek hiçbir kararın kızını geri getiremeyeceğini vurgulayan Cankel, adalete güvenmek istediğini, AYM’den olumlu bir sonuç gelmesini umduğunu ve adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini kaydetti.