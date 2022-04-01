Cebimizden çıktı: KKM’ye ilk haftada girenler 13,5 milyar lira kur farkı aldı

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde aralıkta üç ay vadede açılan 70 milyar TL’ye yakın tutarın vade sonu geldi. Bu dönemdeki kur hareketinin Hazine’ye 13,5 milyar TL’ye yakın maliyet getireceği hesaplandı.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021 günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) devreye almıştı. KKM’de aralıkta açılan hesapların vadesi doldu.

KKM sistemi, döviz kurları yükselirse katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin politika faizinin (yüzde 14) üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor. Sistem daha sonra yurt dışındaki vatandaşlara ve yabancılara da açılmıştı.

BDDK, sistemle ilgili günlük düzenli verileri açıklamayı bırakmıştı. Buna rağmen Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’ın Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarından yaptığı hesaplamalara göre KKM’de aralıkta açılıp vadesi dolan hesapların tutarı yaklaşık 70 milyar TL.

Kur korumalı 70 milyar liralık mevduata üç ayda yıllık yüzde 17, üç aylık yüzde 4,25 üstünden yaklaşık 3 milyar lira faiz işledi.

Kur farkı

Ancak aralık sonundan nisana kadarki dönemde kur artışı faizden çok fazla olduğu için hesap sahiplerine yüklü miktarda kur farkı da ödendi.

Özellikle 28 Aralık’a kadarki dönemde başlangıç kuru çok düşüktü. Örneğin 27 Aralık’ta hesap açtıranlar, üç aylık vadenin dolduğu 28 Mart itibarıyla yüzde 29,85’e ulaşan kur artışıyla rekor gelir elde etti. Sonuçta 70 milyar liraya 13,5 milyar lira kur farkı işledi.

Tablo: Dünya gazetesi/Alaattin Aktaş

Toplam kazanç yüzde 24

Yani aralık ayının son haftasında 70 milyar lira yatıranlar yaklaşık 3 milyar lirası faizden, 13,5 milyar lirası da kur farkından olmak üzere üç ayda 16,5 milyar lira kazanç sağladı.

Bir başka ifadeyle tasarruf sahibine bu dönemde yüzde 4,25 faiz, yüzde 19’un üstünde de kur farkı ödendi. Toplam kazanç yüzde 24’e yaklaştı.

Ayrıca Aktaş, KKM hesabının ocakla birlikte hız kestiği ve ilk üç haftadaki tutarın ancak 65 milyar lira olduğunu belirterek, nisanda Hazine’ye binecek yükün azalacağını söyledi.