Piyango ve loto Demirören’e devredildiğinden beri denetlenmiyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şans oyunlarının özelleştirildiğinden beri denetlenmediğini söyledi.

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Milli Piyango oyunları Ağustos 2020’de Türkiye Varlık Fonu tarafından Sisal-Şans Ortak Grubu’na devredilmişti. Söz konusu ortaklık grubunda İtalyanlar ve hükümete yakın Demirören Grubu var.

ANKA’nın Sertel’in konuşmalarından aktardığına göre özelleştirme sonrası Milli Piyango İdaresi, devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini hiç kullanmadı.

‘Demirören istediği gibi at koşturuyor’

Milli Piyango İdaresi’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Sertel’in değerlendirmeleri şöyle:

*Milli Piyango oyunları hasılat paylaşımı üzerine devredilmişti. Devredildiği günden bu yana Sisal-Şans Ortak Grubu ne kadarlık hasılat elde etti, söz verdiği gibi hasılatı düzenli olarak artırdı mı, bu hasılattan devletin kasasına ne kadar para girdi? Bu soruların cevapları kamuoyuyla paylaşılmıyor.

*Ortada piyango biletleri, sayısal loto gibi şirketin düzenlediği şans oyunlarıyla ilgili çok sayıda şaibe iddiaları var. Bütün bu iddialar vatandaşın şans oyunlarına güvenini sarsarken dağıtılan ikramiyeleri, kazananları tüm detaylarıyla bilmesi gereken Milli Piyango İdaresi, ilgili şirketi 1,5 yıldır uzaktan izlemiş.

*Demirören’in de içinde olduğu Sisal-Şans Grubu, istediği gibi at oynatıyor. Olan da bir umut peşinde koşan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor.

İdarenin eleştirilere yanıtı

Sertel toplantıda ayrıca söz konusu tespitlerine Milli Piyango İdaresi tarafından verilen yanıtı da aktardı.

Açıklama özetle şöyle:

“İzleme için gerekli teknik altyapısının oluşturulmaması ve ayrıca denetimin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğine dair ikincil bir mevzuatın yani ‘Usul ve Esasların’ belirlenmesine yönelik çalışmaların henüz tamamlanmamış olması nedenleriyle, denetim şu ana kadar yapılamamıştır.”