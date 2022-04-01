CHP’den ‘şeker’ iddiası: AKP’li vekiller aracılığıyla 280’e alıp 800 liraya satıyorlar

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, son olarak yüzde 31’lik zamla gündeme gelen Türkşeker’in, içlerinde bazı AKP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup aracıyla 280 liraya alınan şekeri 800 liraya sattığını iddia etti.

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Seçim kanunundaki değişikliklerin yasalaştığı Meclis görüşmelerinde, CHP şeker fiyatlarındaki artışın araştırılması için önerge verdi. Önergenin gündeme alınmasının görüşüldüğü sırada konuşan Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirdi.

2018’deki özelleştirme kararına karşı çıktıklarını hatırlatan Ağbaba, fiyat artışlarının özelleştirmelerin sonucu olduğunu savundu.

Özelleştirmeler öncesi 1 milyon 675 bin ton şekeri yüzde 79,5 oranında devlet şeker fabrikalarının karşıladığını söyleyen Ağbaba, özelleştirme sonrası durumu paylaştı: “2021’de yüzde 36’a gerilemiş. Çiftçi pancar ekemez duruma geldi, mazotu, gübresi maliyeti karşılayamaz oldu. 2020’de 23 milyon ton olan üretim, 2021’de 18 milyon tona düşmüş. Türkşeker 50 kiloluk şekerin çuvalını 298 liraya satarken şu anda şekerin piyasa fiyatı maalesef ve maalesef 800 liraya çıkmış.”

Ağbaba, Türkşeker’e dair şu iddiaları ortaya attı: “(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı) Yunus Kılınç utanacak mısın bilmiyorum. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi diyor ki ‘Türkşeker ismini TURKŞEKER olarak değiştirelim.’ Millet pandemide kırılırken bu cinler, bu hinler, bu gözü açıklar ne yapmışlar, gitmişler bir şirket kurmuşlar. Türkşeker’in yıllarca 50 kilo sattığı şekerleri nereye vermişler? Turkşeker’e. Niye ihtiyaç duydunuz? Fakir millet 50 kiloluk şeker alamıyor. Turkşeker kendisi satmıyor. İllerde bir bayi bulmuş, bir kısmı AKP milletvekilleri, onlar aracılığıyla satıyor. Alıyorlar 280 liraya, satıyorlar 800 liraya.”

CHP’nin önergesi, AKP ve MHP oyları ile reddedildi.