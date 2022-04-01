Çöl tozlarına dikkat!

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, çöl tozlarının astım, KOAH gibi kronik akciğer (solunum yolu) hastalıkları bulunanların şikayetlerini artırabileceğini söyledi.

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Bayram, araştırmaların çöl tozu fırtınalarının olduğu dönemlerde kronik akciğer hastalıklarından kaynaklı ölümlerde ve acil başvurularında artışı ortaya koyduğunu belirtti.

Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları başta İstanbul olmak üzere Marmara, Trakya ve Karadeniz’in batı kesimine ulaştı. İklim değişikliğinin önemli sonuçlarından kuraklık, çölleşmeyi ve çöl fırtınalarını artırdı.

Bayram, çöl tozlarının herhangi bir hastalığı olmayan insanlarda da nezle, burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı şikâyetleri meydana getirebileceğini belirtti.

Profesör şöyle konuştu: “Asıl sorun kronik hastalığı, özellikle kronik akciğer hastalığı olan insanlar. Astım, KOAH ve diğer kronik akciğer hastalıkları bulunanların şikayetleri artabilir. Nefes darlığına yol açabilir.”

Maske takın

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan da astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalarını çöl tozlarına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Turan, hastaların dış ortamlara maskeyle çıkmalarını önerdi.

Turan, “Başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları çok dikkatli olmalı, dışarıda zorunlu olmadıkça vakit geçirmemeli. Eğer çıkmak zorunda kalırlarsa maskeyle kendilerini mutlaka korumalı” dedi.

Turan, iç mekanlara toz girmemesi için ev ve işyerlerinde camların kapalı tutulması gerektiğini hatırlattı.