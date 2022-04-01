AKOM, İstanbulluları fırtınaya karşı uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta başından beri etkili olan Lodos (güney-batı) yönlü rüzgârın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olacağını duyurdu.

⚠️ İstanbul genelinde etkili olan Lodos'un akşam saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. pic.twitter.com/Dmj2fxMC1e — AKOM (@ibbAkom) April 1, 2022

Pazar akşam saatlerine kadar 40-60 km/saatlik fırtınanın, kısa süreli hamlelerle 50-80 km/saatlik kuvvetli fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuz hava şartlarında ekiplerini hazırda tutarken, hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini duyurdu.

Ayrıca İstanbulluların da çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması istendi.